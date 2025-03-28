Veri Kaybına Karşı Bu Önleme Dikkat! Bu Şekilde Verileriniz Daha Güvende Olacak

Bu önemli gün vesilesiyle Kaspersky, verilerinizi korumanın yollarına dair bazı pratik öneriler paylaşıyor.

HANGİ VERİLER YEDEKLENMELİ?

Veri yedekleme konusunda en temel soru, hangi bilgilerin korunması gerektiğidir. Uzmanlar, mümkün olduğunca fazla verinin yedeklenmesini öneriyor. İşle ilgili belgeler, aile fotoğrafları, finansal bilgiler, sağlık kayıtları, oturum açma bilgileri, parolalar ve hatta mesajlaşma uygulamalarındaki içerikler güvenli bir şekilde saklanmalı.

Cihazlar kaybolabilir, çalınabilir veya fiziksel hasar görebilir. Örneğin, İngiltere'deki Güney Batı Demiryolları'nda her gün en az beş akıllı telefon kayboluyor. Bunun yanı sıra fidye yazılımları gibi siber tehditler de büyük risk oluşturuyor. Bilgisayarları kilitleyerek kullanıcıdan ödeme talep eden bu yazılımlar, bazen ödeme yapılsa bile verilerin geri yüklenmesine izin vermiyor.

Ancak her verinin yedeklenmesi de pratik değil. Cihazlarımız gigabaytlarca gereksiz bilgiyle dolu olabilir. Bu nedenle, yedeklenecek verileri önem sırasına göre belirlemek kritik bir adımdır. Güncel ve önemli veriler birden fazla kopya halinde saklanmalı, gereksiz olanlar ise göz ardı edilebilir.

HANGİ YEDEKLEME YÖNTEMİ TERCİH EDİLMELİ?

Veri kaybını önlemenin bir diğer önemli adımı, doğru yedekleme yöntemini seçmektir. Kullanıcılar genellikle iki seçenek arasında tercih yapıyor:

Bulut depolama: Verilere her yerden erişim imkânı sunarken, düzenli ödeme gerektirir.

Harici depolama cihazları: Tek seferlik bir maliyetle güvenilir bir yedekleme çözümü sunar, ancak fiziksel olarak yanınızda bulunmadıkça erişim sağlanamaz.

Günümüzde çoğu kullanıcı, ana depolama çözümü olarak bulut teknolojisini tercih ediyor. Ancak büyük dosyalar veya nadiren kullanılan içerikler için harici diskler daha uygun olabilir.

Özel bilgilerin korunması konusunda daha güvenli çözümler de mevcut. Şifre yöneticileri, kimlik bilgilerini ve finansal bilgileri güvenli bir şekilde saklayarak yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlar.

GÜVENLİ YEDEKLEME İÇİN ÖNERİLER

Kaspersky, veri güvenliğini sağlamak için aşağıdaki adımları öneriyor:

3-2-1 Kuralını Uygulayın: Önemli verilerin en az üç kopyasını saklayın, iki farklı depolama yöntemi kullanın ve bir yedeği harici bir konumda bulundurun.

Otomatik Yedeklemeleri Etkinleştirin: Çoğu cihaz ve hizmet, düzenli yedekleme yapmayı sağlayan otomatik sistemlere sahiptir.

Güçlü Bir Güvenlik Çözümü Kullanın: Fidye yazılımlarına karşı koruma sağlayan güvenlik yazılımları, verilerinizi siber tehditlere karşı korur.

Düzenli Kontroller Yapın: Yedeklerin çalışır durumda olup olmadığını periyodik olarak test edin.

Düzenli yedekleme alışkanlığı edinmek, verilerinizin korunmasını sağlamak için en etkili yöntemlerden biridir. Kaspersky, kullanıcıları bu önlemleri dikkate almaya ve veri güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeye davet ediyor.