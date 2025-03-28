12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Bu Sefer Kaçamadı
Kütahya'da çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, hakkında 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından' toplam 12 yıl hapis cezası bulunan M.O., (65) isimli şahıs, yapılan titiz çalışma ve takip neticesinde Gediz ilçesi Kaya köyünde yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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