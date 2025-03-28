Sivas'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 10 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sivas'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 10 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında, saat 01.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Reşat Poyraz yönetimindeki yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sivas'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 10 Yaralı - Resim : 1

Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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