Bursa'da Alarm! Bu Gece Başlayacak İki Gün Devam Edecek

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi. Valilikten gelen son dakika uyarısında bu gece başlaması beklenen yağışın pazar gecesine kadar süreceği bildirildi.

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Bursa'da Alarm! Bu Gece Başlayacak İki Gün Devam Edecek

Bursa Valiliği, internet ve sosyal medya hesabından şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olacağını belirterek, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı vatandaşlarını uyardı.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada bu geceden başlayıp Pazar günü 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren arife günü ve bayram süresince yağışlı havanın etkisi altında olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

Kaynak: İHA

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