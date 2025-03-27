Sakarya'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

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Sakarya'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde iş yerine ve bir tıra yapılan operasyonda 370 bin litre solvent karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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