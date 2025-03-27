Elazığ’da Bir Ayda Ruhsatsız Silah Taşıyan 35 Şahıs Yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik mart ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 35 kişi yakalandı.

Çalışmalarda 22 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait (252) adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek ve 72 adet kartuş olmak üzere toplam 36 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 324 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA