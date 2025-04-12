Yarın Akşam Gökyüzüne Bakın! Son 5 Yılın En Küçüğü...

Pazar günü, Ay, son beş yılın en küçük dolunayı olarak gökyüzünde yer alacak. 'Mikro Ay' olarak bilinen bu olay, Ay'ın Dünya'ya en uzak olduğu dolunay evresi olarak tanımlanıyor ve genellikle daha küçük ve soluk bir şekilde görülüyor.

Gökyüzü gözlemcileri için bu özel an 13 Nisan Pazar günü UTC saatine göre 01:22'de Türkiye saatine göre ise 04.22'de gerçekleşecek. Bu sırada Ay, Dünya'dan tam 406 bin 6 kilometre uzaklıkta olacak. Bir sonraki mikro Ay ise mayıs ayında olacak ancak bu sefer Ay, yaklaşık 800 kilometre daha yakın olacak.

Kaynak: DHA