Trump İle Görüşen Zelenskiy Ateşkes Çağrısında Bulundu

ABD Başkanı Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmeden sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı bir barışla sonlanması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle telefonda görüştü. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini belirten Ukraynalı lider,
savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderlerin net bir tutumu olduğunu aktardı.

KALICI BARIŞ ÇAĞRISI

'Karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması' gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz" ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez" değerlendirmesinde bulundu.

