Tarihi Zirveden Sonra Trump, Zelenskiy'le Görüştü: 'Ateşkes Değil, Barış Anlaşması İstiyorlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da gerçekleştirdiği zirve ile sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Trump, zirve ve telefon görüşmelerini “harika ve çok başarılı” olarak nitelendirdi.

'ÇOK BAŞARILI BİR GÜNDÜ'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Alaska zirvesi ile sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Alaska'da "harika ve çok başarılı bir gün" gerçekleştiğini belirtti.

'ATEŞKES DEĞİL, BARIŞ ANLAŞMASI'

Putin ile düzenledikleri zirvenin de Zelenskiy ve aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de olduğu Avrupa liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinin de "çok iyi" geçtiğini vurgulayan Trump, "Taraflarca, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman geçerliliğini yitiren sıradan bir ateşkes anlaşması değil, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak olduğu kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

ZELENSKIY ABD'YE GİDİYOR

Zelenskiy'nin pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini duyurmasının ardından, Trump "her şey yolunda giderse" Putin ile bir görüşme ayarlanacağını aktardı.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı gerçekleştirmiş, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak henüz bir anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA