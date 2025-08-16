Rusya’da Fabrikada Patlama: 11 Ölü, 130 Yaralı

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın sonrası yaşanan patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Patlamanın barut kaynaklı olabileceği iddia edildi.

Rusya’da Fabrikada Patlama: 11 Ölü, 130 Yaralı
Rusya'nın Ryazan bölgesinde bulunan bir fabrikada dün akşam büyük bir patlama meydana geldi. Yangın sonrası gerçekleşen patlama nedeniyle bölgede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

11 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

Fabrikada ne üretildiği konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, bazı Rus medya kuruluşları patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini iddia etti. Patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Patlama Rusya
