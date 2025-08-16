KKTC Ziyareti İngiltere’yi Karıştırdı: Afzal Khan Görevden Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan’ın geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi Londra’da siyasi krize yol açtı. Rum lobisinin sert tepkileri sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Khan’ı görevden aldı.

KRİZ ÇIKARAN FOTOĞRAF

Rum kesimi, İngiltere’nin KKTC’yi resmi olarak tanımamasına rağmen Khan’ın KKTC bayrağı önünde fotoğraf vermesini “uluslararası anlaşmaların ihlali” olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, “Bu ziyaret tamamen kınanmalı ve kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

GÖREVDEN ALINDI

İngiltere hükümeti, muhalefetin ve medyanın baskıları karşısında geri adım attı. Yapılan resmi açıklamada, “Khan, İngiltere’nin Türkiye ticaret elçisi görevinden ayrılmıştır” ifadeleri yer aldı. Muhafazakâr Parti ise Başbakan Starmer’ı “zayıf” olmakla suçladı. Parti’nin gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel, Khan’ın ziyaretinin “İngiltere’nin küresel itibarına zarar verdiğini” söyledi.

TATAR: BEN DAVET ETTİM

Khan ise ziyaretin tamamen “kişisel bir gezi” olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Khan’a destek vererek, Rum tarafının “hoşgörüsüz ve aşırı saldırılarını” kınadı. Tatar, “Bu ziyaret benim davetim üzerine gerçekleşti” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi