Portekiz’de Orman Yangınlarında 1 Kişi Öldü

Portekiz’in kuzeyindeki Vila Franca do Deao bölgesinde, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin vücudunun büyük bölümünün yanmış olduğunu belirtirken, bu olay yaz sezonu boyunca yangınların başladığı tarihten bu yana ülkede yaşanan ilk can kaybı olarak kayda geçti.

ALARM DURUMU UZATILDI

Sivil Koruma Kurumu, yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 4 bin 600 kişinin katıldığını ve karadan 1400 araç ile havadan 34 helikopter ve uçak desteği sağlandığını açıkladı. Hükümet, 3 Ağustos’ta ilan edilen orman yangını alarm durumunu 17 Ağustos’a kadar uzattı.

Kaynak: DHA