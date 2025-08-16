Almanya'da Marx'ın 'Hayaleti' Yargılandı... Masch'a Beraat!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’nın Hamburg kentinde bir mahkeme, Karl Marx okuma grubu 'Marksist Siyaset ve Kültür Akşam Okulu Forumu' (Masch) hakkında verdiği kararda, Marx’ın teorilerinin 'özgür demokratik temel düzene' aykırı olabileceğine hükmetti.

8 Nisan’da Masch, Hamburg İdare Mahkemesinde Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı’na (LfV) karşı açtığı davayı kazanarak, artık 'aşırı solcu' olarak sınıflandırılamayacağına hükmetti.

Mahkeme, üyelerin 'aktif militan tutum' taşımadığını vurgulayarak, Anayasa koruma raporunda yer almasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Masch, 1981’den beri Marx’ın Kapital’i başta olmak üzere eserlerin okunduğu gruplar ve tartışma etkinlikleri düzenliyor.

MARX'IN TEORİLERİ TEHLİKELİ BULUNDU

Ancak gerekçeli karar, Marx’ın teorilerinin özgür demokratik düzenle temel noktalarda uyumsuz olabileceğini vurguluyor. Masch’ın tartışmalarının yalnızca kapitalizm eleştirisiyle sınırlı olmadığını, devleti ve toplumu tamamen dönüştürmeyi hedeflediği ifade ediliyor.





Kaynak: Halk TV