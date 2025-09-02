Zulüm Katlanıyor... İsrail'den Batı Şeria'ya 1613 Saldırı!

İsrail güçleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 1613 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Zulüm Katlanıyor... İsrail'den Batı Şeria'ya 1613 Saldırı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin, ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 1613 saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler ağustos ayında toplam 1613 saldırı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıların 1182'sinin İsrail ordusu, 431'inin ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yapıldığı kaydedildi. Saldırıların; Filistin beldelerine silahlı baskınlar, sahada fiili durum yaratma girişimleri, infazlar, vandalizm, Filistinlilere ait tarım arazilerini tahrip ve el koyma, ağaçların sökülmesi gibi farklı biçimlerde gerçekleştirildiği aktarıldı.

18 YENİ KAÇAK YERLEŞİM VAR

Ayrıca Filistinlilerin mallarına el koyma, abluka uygulamaları ve kontrol noktalarıyla Batı Şeria'nın parçalanması da saldırı yöntemleri arasında yer aldı. Konsey Başkanı Mueyyid Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ağustos ayı boyunca çoğunlukla tarım ve hayvancılık alanlarında 18 yeni "kaçak yerleşim" kurduğunu açıkladı.

Zulüm Katlanıyor... İsrail'den Batı Şeria'ya 1613 Saldırı! - Resim : 1

Şaban, "Yahudi Yerleşimciler İsrail hükümetinin onayıyla kurulan yapılar iken, kaçak yerleşimler hükümet izni olmadan Yahudi yerleşimciler tarafından inşa ediliyor. Ancak her ikisi de uluslararası hukuka göre yasa dışıdır." ifadelerini kullandı.

Şaban ayrıca, İsrail makamlarının aynı dönemde 39'u ev, 52'si tarım yapısı ve 20'si geçim kaynağı olan tesis olmak üzere 125 yapıyı hedef alan 57 yıkım gerçekleştirdiğini, Filistinlilere ait yapılara yönelik 21 yeni yıkım bildiriminin de dağıtıldığını belirtti.

Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1016 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.

İsrail'den Gazze İçin Bir Hamle Daha! İşgalde Yeni Aşamaİsrail'den Gazze İçin Bir Hamle Daha! İşgalde Yeni AşamaDünya
Sumud Filosu Yeniden Yola Çıktı! Ünlü İsimler Gazze İçin GidiyorSumud Filosu Yeniden Yola Çıktı! Ünlü İsimler Gazze İçin GidiyorDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Batı Şeria
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek Tapu Sahiplerine '45 Gün' Uyarısı
İklim Krizinin Ayak Sesleri! İngiltere Bu Yaz Kavruldu İklim Krizinin Ayak Sesleri! İngiltere Bu Yaz Kavruldu
Togg’un Devri Bitiyor! Açıklanan Rakamlar Şoke Etti Togg İçin Bir Devrin Sonu
Pakistan'da Sel Felaketi! Can Kaybı Katlanıyor Pakistan'da Sel Felaketi! Can Kaybı Katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu