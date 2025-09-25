Venezuela'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Kolombiya’nın sınır bölgelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu açıkladı.

Yerin 7,8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Venezuela’nın büyük bölümünde ve komşu ülke Kolombiya’nın sınır bölgelerinde de hissedildi. Depremin ardından bölgede paniğe yol açarken, henüz can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

