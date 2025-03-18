Donald Trump’tan Dikkat Çeken ’Biden’ Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD hükümeti tarafından eski Başkan Joe Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumalarına ilişkin çarpıcı bir çıkış yaptı. Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın tüm masrafları ABD vergi mükellefleri tarafından karşılanan Gizli Servis korumasına sahip olduğunu ifade eden Trump, Biden'ın oğluna sunulan koruma servisinin 18 kişiye kadar çıkabildiğini ve bu durumun ‘saçma’ olduğunu belirtti.

Hunter Biden'ın şu anda Güney Afrika'da tatil yaptığını vurgulayan Trump, Hunter'ın ‘derhal’ geçerli olmak üzere artık Gizli Servis koruması almayacağını aktardı. Joe Biden'ın diğer çocuğu Ashley Biden'ın da 13 kişilik koruma personeli olduğunu kaydeden Trump, Biden'ın kızının da listeden çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA