Amerika'da Uçak Denize Düştü! En Az 7 Ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 17 kişiyi taşıyan küçük bir uçak denize düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Amerika'da Uçak Denize Düştü! En Az 7 Ölü

Bir süredir Amerika kıtasında uçak kazalarının artışı dikkat çekerken, son olarak Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 17 kişiyi taşıyan küçük bir uçağın düştüğü belirtildi.

Roatan Valisi Hugo Varela, yaptığı açıklamada, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçağın, kısa süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğünü söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını dile getiren Varela, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yerel basına göre, uçak denize düştükten sonra alev aldı. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Havada Panik, Uçak İki Aylık Bebek İçin Acil İniş YaptıHavada Panik, Uçak İki Aylık Bebek İçin Acil İniş YaptıGüncel
Havalimanındaki Uçak Alev AldıHavalimanındaki Uçak Alev AldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Uçak Amerika Arama kurtarma
Suriye ve Lübnan Sınır Bölgesi İçin Ateşkes Anlaşması Sağlandı Suriye ve Lübnan Sınır Bölgesi İçin Ateşkes Anlaşması Sağlandı
İsrail Ateşkesi Bozdu, Gazze'ye Saldırdı! Yüzlerce Ölü Var İsrail Ateşkesi Bozdu, Gazze'ye Saldırdı
Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor, Kilosu 90 Liradan Satılıyor Gözden Kalbe Bütün Organlara Reset Çekiyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak, Türkiye'de Bir İlk Olacak Ne Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Sadece Gramı 55 Bin Lira! Bu Yatırıma Yönelen Para Basacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz