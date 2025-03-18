Suriye ve Lübnan Sınır Bölgesi İçin Ateşkes Anlaşması Sağlandı

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının 3 Suriyeli askeri kaçırarak öldürdüğü haberlerinin ardından sınırda çatışmalar başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Suriye ve Lübnan arasındaki sınır bölgesinde ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşma imzalandığı bildirildi.

Suriye ve Lübnan Sınır Bölgesi İçin Ateşkes Anlaşması Sağlandı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, anlaşma kapsamında iki ülke arasında askeri koordinasyon ve işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

SANA, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığını belirtmişti. Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

HİZBULLAH REDDETMİŞTİ

Hizbullah, yaptığı açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu. Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye - Lübnan Sınırında Gerginlik SürüyorSuriye - Lübnan Sınırında Gerginlik SürüyorDünya

Kaynak: AA

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