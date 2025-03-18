İsrail Ateşkesi Bozdu, Gazze'ye Saldırdı! Yüzlerce Ölü Var

İsrail hükümeti ateşkesi bozdu, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail hükümeti, belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Hamas’a karşı kararlılıkla hareket edileceği belirtilerek, İsrail liderliğinin hafta sonu IDF tarafından sunulan operasyon planını onayladığı bildirildi. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, IDF’ye Gazze’de Hamas’a yönelik güçlü bir müdahale talimatı verdiği ifade edildi. Açıklamada, "IDF şu anda, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere, belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Hamas hedeflerine saldırmaktadır" denildi.

İsrail Ateşkesi Bozdu, Gazze'ye Saldırdı! Yüzlerce Ölü Var - Resim : 1

"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

Ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne saldıran İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürerek, “Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak” ifadelerini kullandı.

İsrail Ateşkesi Bozdu, Gazze'ye Saldırdı! Yüzlerce Ölü Var - Resim : 2

200'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail’in saldırılarında en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu belirtilirken, saldırı anlarına ait görüntülerin kameralara yansıdığı bildirildi. İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındıkları okullar ve sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi’ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Ateşkesi Bozdu, Gazze'ye Saldırdı! Yüzlerce Ölü Var - Resim : 3

"İSRAİL, ABD'YE DANIŞTI"

İsrail’in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarına ABD hükümetinden de ilk tepkiler geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamas’ı suçlayarak, "Hamas ateşkesi uzatmak için rehineleri serbest bırakabilirdi. Ancak bunu reddetmeyi ve savaşı seçti" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD’nin İsrail’in saldırı planından önceden haberdar olduğunu belirterek, "İsrailliler saldırılar konusunda Trump yönetimi ve Beyaz Saray’a danıştı" dedi.

İsrail Ateşkesi Bozdu, Gazze'ye Saldırdı! Yüzlerce Ölü Var - Resim : 4

HAMAS'TAN TEPKİ

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına Hamas'tan tepki geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırdığı belirtilerek arabulucular ABD, Katar ve Mısır'a, ateşkesin sona ermesinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırganlığı sürdürme kararının rehineleri bilinmeyen bir kadere mahkum ettiği vurgulanan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’ne İsrail’in saldırganlığına karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

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Kaynak: AA-İHA

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