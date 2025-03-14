Havalimanındaki Uçak Alev Aldı

Denver Uluslararası Havalimanı'nda, American Airlines'a ait bir yolcu uçağının aniden alev alması paniğe yol açtı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay sırasında uçakta bulunan yolcular uçağından kanadından hızlı bir şekilde tahliye edildi ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın dumanlar içinde kaldığı ve havalimanı ekiplerinin yangını söndürmek için müdahalede bulunduğu görüldü.

Kaynak: AA