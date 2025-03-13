Zelenskiy'den Çarpıcı İddia! Putin'in Hazırlığını Duyurdu: 'Trump'a Söylemekten Korkuyor...'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia etti. Zelenskiy, "Tabii ki Trump'a açıkça ‘bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini’ söylemekten korkuyor" dedi.

Son Güncelleme:
Zelenskiy'den Çarpıcı İddia! Putin'in Hazırlığını Duyurdu: 'Trump'a Söylemekten Korkuyor...'

Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası ateşkese ilişkin “Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor” demişti. Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağı garantisi olmadan geçici bir ateşkesi defalarca reddeden Putin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan ele geçirdiği toprakları geri vermeyeceğini de vurgulamıştı.

'ÖNGÖRÜLEBİLİR VE MANİPÜLATİF'

Putin'in açıklamalarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. Putin’in ateşkes hakkında yaptığı açıklamaları "öngörülebilir" ve "manipülatif" olarak nitelendirdi.

'TRUMP'A SÖYLEMEKTEN KORKUYOR'

Zelenskiy, Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek, "Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça ‘bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini’ söylemekten korkuyor. Bu yüzden Moskova'dakiler, ateşkes fikrini öyle şartlara bağlıyorlar ki hiçbir şey çıkmaması veya mümkün olduğunca uzun sürmesi sağlansın. Putin sık sık böyle yapar, direkt ‘hayır’ demez, ancak süreci uzatarak normal çözümleri imkansız hale getirir. Tüm bunların Rusya'nın yeni manipülasyonları olduğuna inanıyoruz" dedi.

'TÜM ORTAKLARIMIZ DURUMUN FARKINDA'

ABD tarafından karada, denizde ve havada koşulsuz bir ateşkes teklifi geldiğini hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna olarak bu teklifi olumlu karşıladık. ABD’li yetkililer, ateşkesin kontrol edilmesi ve denetlenmesi için hazır olduklarını belirtti. ABD ve Avrupa'nın imkanlarıyla bunu sağlamak mümkün. Bu ateşkes döneminde, uzun vadeli güvenlik ile gerçek, sağlam bir barış için tüm sorulara yanıt hazırlanabilir ve savaşın sonlandırılmasına dair bir plan masaya konulabilir. Ukrayna, mümkün olan en hızlı ve en yapıcı şekilde çalışmaya hazır. Bunu ABD’li temsilcilerle konuştuk, Avrupalı ve dünyadaki tüm ortaklarımız da bu durumun farkında" dedi.

'SÜRECİ UZATAN TARAF RUSYA'

Anlaşmayı karmaşık hale getirecek şartlar öne sürmediklerini ifade eden Zelenskiy, "Bunu yapan Rusya. Her zaman söylediğimiz gibi, süreci uzatan ve yapıcı olmayan taraf yalnızca Rusya. Onlar savaş istiyor. Putin, bu savaşı gün be gün sürdürüyor. Şimdi ona baskı yapmalıyız. İşe yarayacak yaptırımlar uygulanmalı. ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla, dünyadaki tüm barış yanlılarıyla birlikte çalışarak Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlayacağız" dedi.

Dünyanın Gözü Moskova'daydı! Putin'den 'Ateşkes' AçıklamasıDünyanın Gözü Moskova'daydı! Putin'den 'Ateşkes' AçıklamasıDünya
Putin ABD'nin Ateşkes Önerisine Şartlı Yeşil Işık Yaktı, Trump'tan Jet Yanıt GeldiPutin ABD'nin Ateşkes Önerisine Şartlı Yeşil Işık Yaktı, Trump'tan Jet Yanıt GeldiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Donald Trump Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Putin ABD'nin Ateşkes Önerisine Şartlı Yeşil Işık Yaktı, Trump'tan Jet Yanıt Geldi Putin ABD'nin Ateşkes Önerisine Şartlı Yeşil Işık Yaktı, Trump'tan Jet Yanıt Geldi
Yumurta mı Badem mi? Hangisinde Daha Fazla Protein Var Yumurta mı Badem mi? Hangisinde Daha Fazla Protein Var
İstanbul'da AVM Yangını İstanbul'da AVM Yangını
Dünyanın Gözü Moskova'daydı! Putin'den 'Ateşkes' Açıklaması Putin'den Ateşkes Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı Haluk Levent Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı
Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti: Zirvedeki İsmin Serveti Dudak Uçuklattı Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti: Zirvedeki İsmin Serveti Dudak Uçuklattı
Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Dudak Uçuklatan Bütçeleri Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Bütçeleri
Türkiye'nin 81 İlinde SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! O Bankadan Rekor Promosyon Ödemesi, Tam 25 Bin Lira Verecek Türkiye'nin 81 İlinde SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Yaşadı! O Bankadan Rekor Promosyon Ödemesi