Putin ABD'nin Ateşkes Önerisine Şartlı Yeşil Işık Yaktı, Trump'tan Jet Yanıt Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile olası ateşkese ilişkin, “Ateşkes önerilerine katılıyoruz, ancak pozisyonumuz ateşkesin uzun vadeli bir barışa yol açacağı varsayımına dayanıyor” dedi. Putin, “Bu barışın çatışmanın ‘temel nedenlerini’ ele alması gerektiğini” belirtti. Putin'in açıklamalarına Trump'tan yanıt geldi.

'TÜM DÜNYA İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Rutte ile birlikte gazetecilere açıklamalar yapan Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanması planlanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamalara değinen Trump "Putin'in açıklamaları umut verici ancak tam değildi. Rusya'nın orada olup olmadığını göreceğiz ancak eğer değillerse bu tüm dünya için hayal kırıklığı yaratacak." ifadesini kullandı. Trump ayrıca Moskova'da bulunan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu akşam Putin ile görüşeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA