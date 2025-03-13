Dünyanın Gözü Moskova'daydı! Putin'den 'Ateşkes' Açıklaması

ABD ve Ukrayna'nın görüşmeleri sonrası ateşkese yaklaşıldı. Barış görüşmeleri için Trump'a teşekkür eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Putin, "Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Dünyanın Gözü Moskova'daydı! Putin'den 'Ateşkes' Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Ateşkes önerilerine katılıyoruz, ancak pozisyonumuz ateşkesin uzun vadeli bir barışa yol açacağı varsayımına dayanıyor” dedi. Putin, “Bu barışın çatışmanın ‘temel nedenlerini’ ele alması gerektiğini” belirtti.

Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağı garantisi olmadan geçici bir ateşkesi defalarca reddeden Putin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'dan ele geçirdiği toprakları geri vermeyeceğini de vurguladı. ABD'nin Ukrayna'da 30 günlük ateşkes planını genel olarak desteklediğini ancak “nüanslar olduğunu” kaydeden Putin, “ateşkesin nasıl uygulanacağı ve kimin kontrol edeceği konusunda pek çok soru işareti olduğunu” söyledi.

Rus devlet haber ajansında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff bu akşam Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

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Kaynak: AA

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