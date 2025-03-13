Batı Şeria'da Biri Kadın 25 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskın düzenleyerek biri kadın 25 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.

Batı Şeria'da Biri Kadın 25 Filistinli Gözaltına Alındı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden bir ortak açıklama yapıldı.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, aralarında biri kadın ve eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 934 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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