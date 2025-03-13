Trump'ın Mektubu İran Dini Liderine Yazdığı Mektup Teslim Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran dini lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektup İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye teslim edildi.

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Trump'ın Mektubu İran Dini Liderine Yazdığı Mektup Teslim Edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e hitaben yazdığı mektup teslim edildi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Hamaney’e mektup gönderdiğini ifade etmiş ve mektuba ilişkin verdiği bilgilerde "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti.

Trump'ın Mektubu İran Dini Liderine Yazdığı Mektup Teslim Edildi - Resim : 1

Trump’ın mektubu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş tarafından İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye verildi.

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Kaynak: DHA

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