Trump'ın Mektubu İran Dini Liderine Yazdığı Mektup Teslim Edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e hitaben yazdığı mektup teslim edildi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Hamaney’e mektup gönderdiğini ifade etmiş ve mektuba ilişkin verdiği bilgilerde "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti.

Trump’ın mektubu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş tarafından İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye verildi.

Kaynak: DHA