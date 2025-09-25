'Otizme Neden Oluyor' Demişti: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a 'Parasetamol' Yanıtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımının hamilelik sırasında çocuklarda otizme yol açtığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddiasıyla ilgili olarak ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DSÖ, hamilelikte parasetamol kullanımının çocuklarda otizme yol açtığına dair iddiayı yalanladı

Ghebreyesus, “DSÖ, otizm ile hamilelikte parasetamol kullanımı arasında olası bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm kadınların, bireysel durumlarını değerlendirip gerekli ilaçları önerebilecek doktor veya sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü, hamilelik sürecinde özellikle ilk 3 ayda tüm ilaçların dikkatle kullanılması gerektiğini ve sağlık uzmanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın etkin maddesi olan asetaminofenin hamilelikte kullanımının çocuklarda otizme yol açabileceğini iddia etmişti. Trump, alternatifi olmayan bu ilaçlar için bakanlığın düzenleme yaptığını ve hamilelerin mecbur olmadıkça kullanmaması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA