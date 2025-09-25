'Otizme Neden Oluyor' Demişti: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a 'Parasetamol' Yanıtı

ABD Başkanı Trump, hamilelikte kullanılan parasetamolün otizme yol açtığını söylemesi tartışma yarattı. DSÖ, parasetamol kullanımının hamilelikte otizme yol açtığına dair bilimsel kanıt olmadığını açıkladı. Genel Direktör Ghebreyesus, kadınların ilaç kullanımında doktor tavsiyelerine uyması gerektiğini vurguladı.

'Otizme Neden Oluyor' Demişti: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a 'Parasetamol' Yanıtı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımının hamilelik sırasında çocuklarda otizme yol açtığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddiasıyla ilgili olarak ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ghebreyesus, “DSÖ, otizm ile hamilelikte parasetamol kullanımı arasında olası bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm kadınların, bireysel durumlarını değerlendirip gerekli ilaçları önerebilecek doktor veya sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü, hamilelik sürecinde özellikle ilk 3 ayda tüm ilaçların dikkatle kullanılması gerektiğini ve sağlık uzmanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın etkin maddesi olan asetaminofenin hamilelikte kullanımının çocuklarda otizme yol açabileceğini iddia etmişti. Trump, alternatifi olmayan bu ilaçlar için bakanlığın düzenleme yaptığını ve hamilelerin mecbur olmadıkça kullanmaması gerektiğini söylemişti.

