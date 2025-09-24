Sumud Filosu’na Ses Bombalı ve Kimyasal Saldırı! İki Gemi Hasar Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu’nun, İsrail tarafından ses bombası ve kimyasal maddelerle taciz ve saldırıya uğradığı bildirildi.

Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıların gece saatlerinde çok sayıda drone ile gerçekleştirildiği, ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasalların kullanıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, atılan maddeler sonucu filodaki iki gemide hasar meydana geldi.

📌İki geminin hasar aldığı saldırı anları kamerada

ARALIKSIZ SALDIRILAR

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, saldırıların aralıksız sürdüğü, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının da görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Tunus’ta limandaki gemilerimize bırakılan tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür” denildi.

Aktivistlerin saldırıların psikolojik boyutuna dikkat çekerek Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını korudukları vurgulandı. Ayrıca, Gazze’ye yönelik ablukayı ve filoya karşı uygulanan bu saldırıları sonlandırmak için kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Filodan yapılan çağrıda, “Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemdedir. Gazze’yi ve tamamen barışçıl, sivil olan Sumud Filosu'nu yalnız bırakmayınız” ifadelerine yer verildi.

5 GEMİ SALDIRIYA UĞRADI

The Guardian'ın haberine göre, Türkiye kökenli Alman insan hakları aktivisti Yasemin Acar, Instagram hesabından paylaştığı videoda 5 geminin saldırıya uğradığını söyledi. Acar, önceki bir kaydında ise “15-16 drone gördüklerini” aktarmış, telsizlerin yüksek sesli müzik nedeniyle çalışmaz hale geldiğini ifade etmişti.

Filonun resmi Instagram hesabında yayınlanan görüntülerde, Spectre botundan kaydedildiği belirtilen bir patlama anı yer aldı. Bir diğer videoda ise Brezilyalı aktivist Thiago Avila, patlama sesi duyulmadan hemen önce dört teknenin “İHA fırlatma cihazlarıyla hedef alındığını” anlattı.

FİLONUN SON DURUMU

Şu anda 51 gemiden oluşan filonun büyük bölümü Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında yer alıyor. Filo ağustos ayı sonunda Barselona’dan hareket etmişti.

İsrail, pazartesi günü yaptığı açıklamada filonun Gazze’ye ulaşmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Açıklamada, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen yardım girişimlerinin de engellendiği hatırlatıldı.

İKİ KEZ DAHA HEDEF ALINMIŞTI

GSF, bu ayın başında Tunus açıklarında iki gün boyunca insansız hava araçlarıyla hedef alındıklarını duyurmuştu. Olaylarda yolcuların ya da mürettebatın zarar görmediği bildirilmişti.

Tunus İçişleri Bakanlığı ise söz konusu saldırı haberlerinden en az birinin “hiçbir gerçekliğe dayanmadığını” öne sürmüştü. Bakanlık, resmi kanallar dışında paylaşılan bilgilere temkinle yaklaşılması gerektiğini kaydetmişti. Filo, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu bir grup aktivisti taşıyor. Aktivistler, yolculuğun “Gazze’ye yönelik yasadışı kuşatmayı kırmak” amacıyla başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA