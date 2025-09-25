Avrupa'da 'Dron' Alarmı! Danimarka'nın En Büyük İkinci Havaalanı Kapatıldı

Son dönemde pek çok Avrupa ülkesinde, Rusya’ya ait uçak ve dronların hava sahası ihlalleri görülürken, şimdi de Danimarka'da şüpheli bir olay yaşandı. Ülkenin en büyük ikinci havaalanı olan Aalborg Havalimanı, bölgede şüpheli dronların görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’daki Kastrup Havalimanı'nın (Kopenhag Havalimanı) şüpheli dronlar nedeniyle hafta başında geçici olarak havayolu trafiğine kapatılması gündemden düşmezken, ülkedeki bir havalimanında daha dron krizi meydana geldi. Danimarka’nın kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük ikinci havaalanı olan Aalborg Havalimanı, bölgede şüpheli dronların görülmesi üzerine geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

Avrupa'da 'Dron' Alarmı! Danimarka'nın En Büyük İkinci Havaalanı Kapatıldı - Resim : 1

Aalborg Havalimanı’nın sivil uçuşların yanı sıra askeri uçuşlar için de kullanılması nedeniyle Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nin de olaydan etkilendiği açıklandı. En az 3 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi. Bölge halkı için doğrudan bir tehlike olmadığını açıklayan polis, tedbir olarak havalimanı çevresinden uzak durma çağrısında bulundu.

'FIRSAT BULURSAK DÜŞÜRECEĞİZ'

Kuzey Jutland Polisi Başkomiseri Jesper Bjgaard Madsen, dronların kim tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunun henüz kesin olarak bilinmediğini ifade ederek, "Eğer fırsat bulursak dronları düşüreceğiz" açıklamasını yaptı. Dronların şaka amacıyla uçurulmuş olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini söyleyen polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Avrupa'da 'Dron' Alarmı! Danimarka'nın En Büyük İkinci Havaalanı Kapatıldı - Resim : 2

AVRUPA'DA 'DRON' KRİZİ

Son haftalarda Estonya, Polonya ve Romanya, Rusya’ya ait uçak ve dronların hava sahalarını ihlal ettiğini duyurmuş, NATO ise bu tür eylemleri kınayarak, "Sorumluluk Rusya’ya ait. Bu tarz gerilimi tırmandırıcı eylemler derhal durdurulmalı" çağrısında bulunmuştu. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından yaptığı açıklamada NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürebileceğini bildirmişti.

Avrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar DurduAvrupa'da Korkunç Siber Saldırı! Birçok Ülkede Uçuşlar DurduDünya
İsrail’de İHA Alarmı! Ramon Havalimanı Uçuşlara Kapatıldıİsrail’de İHA Alarmı! Ramon Havalimanı Uçuşlara KapatıldıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Danimarka Havalimanı
Son Güncelleme:
'Otizme Neden Oluyor' Demişti: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a 'Parasetamol' Yanıtı Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a 'Parasetamol' Yanıtı
30 Yıllık Mobilya Devi Resmen İflas Etti! 100’den Fazla Çalışan İşsiz Kaldı 30 Yıllık Mobilya Devi Resmen İflas Etti
İtalya'da Turistlerin Köpekleri İçin Flaş Karar! Vergi Ödeyecekler Turistlerin Köpekleri İçin Flaş Karar
Aleyna Tilki’nin Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor: Bu Enerjinin Sırrı Ne? Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı