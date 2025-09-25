ABD-Rusya Diplomasisi Canlanıyor: Rubio-Lavrov Görüşmesi Ukrayna Savaşında Barış Sinyali Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun gölgesinde gerçekleşen kritik görüşme, ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un baş başa yaptığı toplantı sonrası iki ülke de olumlu açıklamalar yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın altını çizerek, "barışçıl yolları bulmak için ortak menfaatler doğrultusunda diplomasinin sürdüğünü" duyurdu. Açıklamada, Kiev ve bazı Avrupalı başkentlerin çatışmayı uzatma planlarını desteklediği eleştirisi de yer aldı, bu da Moskova'nın Batı'ya yönelik iması olarak yorumlandı.

DİPLOMATİK KANALLAR AÇIK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott ise Rubio'nun, Başkan Donald Trump'ın mesajını ilettiğini belirtti: "Savaşın artık durması ve Moskova'nın Rusya-Ukrayna gerilimi için sürdürülebilir bir barış yolunda somut adımlar atması gerekiyor." Bu sözler, Washington'un ateşkes baskısını netleştirirken, diplomatik kanalların açık tutulduğunu gösteriyor.

TRUMP'IN POZİSYONU GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Eylül Salı günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Trump, "Ukrayna, Avrupa Birliği'nin de yardımıyla, ülkenin tamamını ilk haliyle geri alıp savaşı kazanacak durumdadır" diyerek Kiev'e tam destek sinyali verdi. Ancak, Rusya ekonomisini "kağıttan kaplan" diye niteleyerek Moskova'yı eleştirdi; bu benzetme Kremlin tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Batı medyası, Zelensky'nin Trump'tan uzun zamandır beklediği desteği almasını "önemli diplomatik zafer" olarak nitelendirdi. Zelensky'nin bu görüşmeden moral depoladığı, savaşın seyrini değiştirebilecek bir dönüm noktası olduğu öne sürülüyor.

ALASKA ZIRVESİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Geçen ay Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, Ukrayna'nın toprak tavizleriyle masaya oturması gerektiğini savunmuştu. Zirvede derhal ateşkes talep eden Trump'ın isteği gerçekleşmemiş, ancak iki lider toplantı sonrası "olumlu" mesajlar vermişti. Bu başarısızlık, New York görüşmesini daha da kritik kılıyor.

Uzmanlar, Rubio-Lavrov diyaloğunun, Ukrayna'daki çıkmazı aşmak için atılan somut bir adım olabileceğini değerlendiriyor. Ancak, Kiev'in direnci ve Avrupa'nın tutumu, barış sürecini belirsiz kılıyor. Trump'ın agresif söylemiyle diplomasi arasında denge kurması, önümüzdeki haftaların anahtarı olacak. Gelişmeler, küresel arenada nefesleri tutturdu.

Kaynak: ANKA