Slovenya'dan Flaş 'Netanyahu' Yasağı

Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seyahat yasağı getirdiğini açıkladı.

Slovenya'dan Flaş 'Netanyahu' Yasağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne olan saldırıları yaklaşık iki yıldır devam ederken, bunun yanında açlık ablukası da sürüyor. Uluslararası kamuoyu artık bu vahşetin son bulması için hükümetlere baskı yaparken, son olarak Slovenya hükümeti konuyla ilgili flaş bir adım attı.

Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emrinin arkasından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.

Slovenya'dan Flaş 'Netanyahu' Yasağı - Resim : 1
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NE OLMUŞTU?

Slovenya hükümetinin 29 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Slovenya’ya girişini engelleme kararı tartışılmış ancak görüşme karar ile sonuçlanmamıştı. Bugün yapılan toplantı ile hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

İsrail Yine Yemen'i Vurdu! 'Husilerin Kalbine Saldırı'İsrail Yine Yemen'i Vurdu! 'Husilerin Kalbine Saldırı'Dünya
İsrail’in Katliam Planına Sert Duvar! Hamaslı Komutan Talimatı Verdiİsrail’in Katliam Planına Sert Duvar! Hamaslı Komutan Talimatı VerdiGüncel
2026 Eurovision Tehlikede! İsrail Krizi Büyüyor2026 Eurovision Tehlikede! İsrail Krizi BüyüyorDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İsrail Slovenya
ABD-Rusya Diplomasisi Canlanıyor: Rubio-Lavrov Görüşmesi Ukrayna Savaşında Barış Sinyali Verdi Rubio-Lavrov Görüşmesi Ukrayna Savaşında Barış Sinyali Verdi
İsrail Yine Yemen'i Vurdu! 'Husilerin Kalbine Saldırı' İsrail Yine Yemen'i Vurdu!
Tümer Metin’den Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası: Tedesco Bile Kurtaramadı! Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası
Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı