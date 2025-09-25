Slovenya'dan Flaş 'Netanyahu' Yasağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne olan saldırıları yaklaşık iki yıldır devam ederken, bunun yanında açlık ablukası da sürüyor. Uluslararası kamuoyu artık bu vahşetin son bulması için hükümetlere baskı yaparken, son olarak Slovenya hükümeti konuyla ilgili flaş bir adım attı.

Slovenya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kendisi hakkında çıkardığı tutuklama emrinin arkasından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ülkeye girişini yasakladığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

NE OLMUŞTU?

Slovenya hükümetinin 29 Ağustos'ta yaptığı toplantıda, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Slovenya’ya girişini engelleme kararı tartışılmış ancak görüşme karar ile sonuçlanmamıştı. Bugün yapılan toplantı ile hükümet, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini yasakladı.

Kaynak: DHA