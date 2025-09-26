BUDO'nun 6 Seferi İptal

Yarından itibaren beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 6 seferi iptal edildi.

Son Güncelleme:
BUDO'nun 6 Seferi İptal
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara’da beklenen sağanak ve fırtına, birçok deniz ulaşımı seferini de vurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 6 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

BUDO’nun açıklamasında, yarın saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

Yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptallerden nasibini aldı.

İstanbul’a Sonbahar Geliyor: AKOM Tarih Verdi... Sıcaklıklar Düşüyor, Poyraz Fırtınası ve Yağış Kapıdaİstanbul’a Sonbahar Geliyor: AKOM Tarih Verdi... Sıcaklıklar Düşüyor, Poyraz Fırtınası ve Yağış KapıdaGüncel
Meteoroloji Tarih Verdi! Batı Karadeniz İçin Fırtına AlarmıMeteoroloji Tarih Verdi! Batı Karadeniz İçin Fırtına AlarmıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
BUDO BUDO seferleri Sefer iptalleri
Son Güncelleme:
ABD ile Türkiye Arasında 'Nükleer' Anlaşma ABD ile Türkiye Arasında 'Nükleer' Anlaşma
Cuma Günü Kırım Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yapıyor! Birden Vuracak, 5-6 Derece Birden Düşecek: Hazırlıklı Olun! Kırım Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yapıyor
O İlimizde Ekmeğe Dev Zam! Tarih Verildi, 3 TL Birden Artacak Ekmeğe Dev Zam
Sabancılar Vefa Borcunu Ödedi... Hastaneye 5 Milyon TL'lik Bağış Sabancılar Vefa Borcunu Ödedi... Hastaneye 5 Milyon TL'lik Bağış
ÇOK OKUNANLAR
Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı' Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı'
Sosyal Medyadan Duyurdu: Hayko Cepkin'in İki Konserine Valilik Engeli Hayko Cepkin'in İki Konserine Valilik Engeli
BUDO'nun 6 Seferi İptal BUDO'nun 6 Seferi İptal
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'