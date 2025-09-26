ABD Başkanı Trump’tan Kritik Kararname! Başkentte İdam Cezası Uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da federal idam cezasının uygulanması için kararnameye imza attı. Federal savcılara idam cezası talep etme yetkisi verildi. Beyaz Saray, başkentteki suç oranının New York’tan 6 kat yüksek olduğuna dikkat çekti.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Trump’tan Kritik Kararname! Başkentte İdam Cezası Uygulanacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da federal idam cezasının uygulanması için başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, başkentte idam cezası yasalarının tam olarak uygulanması amacıyla başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Federal savcıların bölgedeki tüm uygun davalarda idam cezası talep edebileceği vurgulanarak, başsavcı ve Washington bölge savcısına başkentte işlenen ve idam cezasını gerektiren suçlarda federal yargı yetkisini mümkün olan en kapsamlı şekilde kullanmaları talimatının verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, DC'nin (Washington) en kötü suçlularına karşı idam cezası yasasını uygulayarak ulusumuzun başkentini ziyaret eden ve orada ikamet eden tüm Amerikalılar için koruma ve şiddet suçlularının yasalar çerçevesinde en sert sonuçlarla karşılaşmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizmektedir." ifadesi kullanıldı.

'SUÇ ORANI' VURGUSU

Washington'ın ülkenin en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şehrin suç oranının New York'tan yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Eski FBI Başkanı'na İki Ayrı İddianame: 'Ülkeye Karşı İşlediği Suçların Hesabını Verecek'Eski FBI Başkanı'na İki Ayrı İddianame: 'Ülkeye Karşı İşlediği Suçların Hesabını Verecek'Dünya
'Otizme Neden Oluyor' Demişti: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a 'Parasetamol' Yanıtı'Otizme Neden Oluyor' Demişti: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'a 'Parasetamol' YanıtıDünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kritik Zirvede Trump'ın Rozeti Dikkat Çekti!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kritik Zirvede Trump'ın Rozeti Dikkat Çekti!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump ABD
Son Güncelleme:
İspanya'dan İnsanlık Dersi: Sumud Filosu'na Destek Gemisi Yola Çıktı İspanya'dan İnsanlık Dersi: Sumud Filosu'na Destek Gemisi Yola Çıktı
Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi Beyaz Saray’da Tarihi İmza
Sadettin Saran Sorunlu Dalı Kökten Kesiyor! Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor: İşte Yerine Gelecek Yeni Hoca Fenerbahçe’de Domenico Tedesco Dönemi Bitiyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Çarpıcı Açıklama: 'Orta Doğu Diye Bir Şey Yok' 'Orta Doğu Diye Bir Şey Yok'
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Mahkemeden Karar Çıktı: Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek Kayyım Gürsel Tekin Görevine Devam Edecek
Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi Beyaz Saray’da Tarihi İmza
Tahliye Talebinde Bulunmuştu: Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar Mahkemeden Ahmet Özer İçin Karar
Ankara'da Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı