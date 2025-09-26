ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Çarpıcı Açıklama: 'Orta Doğu Diye Bir Şey Yok'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Orta Doğu'yu "aşiretler ve köyler" olarak tanımlayarak, bölgenin ulus-devlet yapısının işlevsiz olduğunu savundu. Sykes-Picot anlaşmasını eleştiren Barrack, barışı da "illüzyon" olarak nitelendirdi.

Orta Doğu politikalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir kez daha bölgeyi sarsan ifadeler kullandı. Suudi haber ajansı Asharq News'in Washington muhabiri Hiba Nasr'a verdiği röportajda, Barrack "Orta Doğu diye bir şey yok. Aşiretler ve köyler var" diyerek, bölgenin geleneksel yapısını vurguladı.

'AİLE, KÖY, AŞİRET...'

Barrack, sözlerini Sykes-Picot Anlaşması'na getirerek, "Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından Sykes Picot ile kuruldu. Ancak Orta Doğu öyle işlemiyor" diye ekledi. Bölgenin sosyal dinamiklerini birey, aile, köy, aşiret, topluluk, din ve ulus hiyerarşisiyle açıklayan Barrack, "Bireyle başlıyor, sonra aile, köy, aşiret, topluluk, din ve son olarak ulus geliyor" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ SÖYLEMİYOR

Daha önceki bir konuşmasında da benzer görüşlerini dile getiren Barrack, National News'in "On the Record" programında Hadley Gamble'a "Barış dediğimizde aslında bir illüzyondan bahsediyoruz. Orta Doğu'da hiç barış olmadı. Muhtemelen de olmayacak çünkü herkes kendi meşruiyeti için mücadele ediyor" demişti. Bu "illüzyon" kavramını, farklı niyetlere sahip grupların çatışması olarak tanımlayan büyükelçi, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın kök nedenlerini aşiret ve yerel yapılara bağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD
