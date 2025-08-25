ABD'den Suriye İçin Flaş 'Federasyon' Çıkışı

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye'de merkezi devlet yapısını sürdürmenin mümkün olmadığını vurguladı. Barrack, federasyon değil ama ona yakın bir yeni yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın, “Suriye’nin mevcut merkezi devlet yapısının sürdürülemez olduğunu ve bölgesel özerklikleri de koruyan, 'federasyon değil ama ona yakın' yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu” söylediğini aktardı.

Washington Post’un haberine göre, Thomas Barrack, Suriye’nin Süveyda kentinde yaşanan çatışma ve katliamların ardından ülkenin yönetim modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrack, “Suriye’nin mevcut merkezi devlet yapısının sürdürülemez olduğunu ve bölgesel özerklikleri de koruyan, 'federasyon değil ama ona yakın' yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğunu” söyledi.

DAHA ESNEK YÖNETİM TALEBİ

Haberde, uluslararası çevrelerde, özellikle ABD’de, Suriye’nin geleceğine ilişkin 'daha esnek, bölgesel özerklikleri içeren bir yönetim modeline ihtiyaç duyulduğu' görüşünün öne çıktığına dikkat çekildi. Ancak İsrail’in azınlık bölgelerindeki, özellikle Dürzi topluluklarına yönelik güvenlik müdahalelerinin, ülkenin yeniden bütünleşme çabalarını karmaşıklaştırdığı vurgulandı.

'GÜVENSİZLİK DERİNLEŞİYOR'

Washington Post, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki hükümetin ulusal birliği sağlamakta zorlandığını aktarırken, Dürzi, Alevi ve Kürt toplulukları arasında derin bir güvensizlik ve korku ortamı bulunduğunu belirtti. Haberde, Dürzilerin yoğun yaşadığı Erneh kasabasının hükümet güçleri ve dış müdahaleler karşısında güvenlik kaygısı taşıdığı, bu durumun azınlıkları daha özerk yönetim arayışlarına yönelttiği belirtildi.

AFRİN ÖRNEĞİ VERİLDİ

Washington Post’un aktardığına göre, Afrin’de başlatılan bir girişimle Kürt ve diğer azınlıklardan gençlerin Suriye Genel Güvenlik Kuvvetleri’ne katılması teşvik ediliyor. Yaklaşık bin gönüllünün alındığı bildirilen bu girişimin, bazı toplum kesimlerinde umut yarattığı; ancak güvenlik ve siyasi temsile dair somut güvenceler olmadığı sürece bunun !gerçek bir kapsayıcılık değil, siyasi bir manevra olabileceği! yorumları yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Suriye ABD
