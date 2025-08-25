Putin ve Clinton’ın Gizli Bin Ladin Planı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve Rusya’nın 2000 yılındaki ilk Clinton–Putin zirvesine ait gizli tutanaklar kamuoyuna açıldı. George Washington Üniversitesi’nin Ulusal Güvenlik Arşivi üzerinden paylaşılan belgeler, o dönem henüz yeni göreve başlayan Vladimir Putin ile dönemin ABD Başkanı Bill Clinton arasında geçen dikkat çekici diyaloğu gün yüzüne çıkardı.

'ORTAK CEPHE GEREKLİ'

4 Haziran 2000’de Kremlin’de yapılan görüşmede Clinton, Putin’e açıkça "Bin Ladin’e karşı koordineli bir strateji geliştirelim" teklifinde bulundu. Putin’in cevabı ise netti: “Ortak bir cephe gerekli.”

Putin, o dönemde Rusya’nın Kuzey Kafkasya’da İslamcı gruplarla mücadele ettiğini belirterek, uluslararası teröre karşı iş birliğine sıcak baktığını kaydetti. Görüşmede ayrıca, NATO’nun doğuya genişlemesi ve Moskova’nın kaygıları da gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

2001’deki 11 Eylül saldırıları sonrası Washington ve Moskova bir süre yakınlaştı. Ancak Irak işgaliyle başlayan süreçte ilişkiler yeniden gerildi.

Bugün ise, Trump’ın başkanlığa geri dönmesiyle taraflar yeniden diyalog arayışında. Fakat Ukrayna savaşı, geçmişteki iş birliklerinin önünde ciddi bir engel oluşturuyor.

Kaynak: Cumhuriyet