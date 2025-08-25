BM'den Gazze'deki Gazeteci Katliamına Sert Çıkış: 'Şaşkın Sessizlik Değil, Hesap Sormak ve Adalet İstiyoruz!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi bombalayarak çok sayıda insanı katlederken, saldırıda gazeteciler de hayatını kaybetti.

İsrail’in saldırılarında çok sayıda gazeteci hayatını kaybederken, BM’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani, "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli" ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE İSPANYA'DAN

İspanya da gazetecilerin katledilmesine çok sert tepki gösterdi. İspanya cephesinden yapılan açıklamada, "Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik, gazetecilerin ve masum sivillerin ölümüne yol açan İsrail saldırısını kınıyoruz. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık ihlalidir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürmesine rağmen "gazetecileri hedef almadığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA