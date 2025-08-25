Sahte Diş Hekiminin Yaptıkları Kan Dondurdu! Yapıştırıcı Kullandı, Hepsi Dişlerini Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de yaşanan bir olay ülkedeki herkesi dehşete düşürdü. Florida başta olmak üzere birçok eyalette lisanssız diş doktorluğu yaptığı ortaya çıkan 35 yaşındaki Emely Martinez, birçok hastayı mağdur etmesinin arkasından ihbar edilmesiyle yakalanıp tutuklandı.

Başlatılan soruşturma sonrasında kadının kendisini kaplama teknisyeni olarak tanıtıp süper yapıştırıcı kullanarak sahte porselen kaplamalar yaptığı tespit edildi. Sahte tedavi nedeniyle enfeksiyon kapan hastaların kalıcı diş kayıpları yaşadığı anlaşıldı.

ÇOCUKLARI DA 'TEDAVİ' ETMİŞ

Normal şartlarda, gerçek kaplamaların diş başına maliyetinin bin dolardan fazla olabileceğini söyleyen polis, Martinez'in tüm ağız için yaklaşık 3 bin dolar talep ederek 5 ila 7 yıllık bir kullanım ömrü vadettiğini bildirdi. Polis, Emely Martinez’in sadece yetişkinleri değil, aynı zamanda çocukları da "tedavi ettiğini" açıkladı.

Martinez "sahtecilik" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi