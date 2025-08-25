Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı! 6 Ölü, 4 Kayıp

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto Eyaleti'nde yolcu taşıyan bir tekne nehirde battı. Garin-Faji bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası yerel kurtarma ekiplerinin 19 kişiyi sağ olarak sudan çıkardığı bildirildi.

Faciada 6 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA