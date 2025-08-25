Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı! 6 Ölü, 4 Kayıp

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı! 6 Ölü, 4 Kayıp
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto Eyaleti'nde yolcu taşıyan bir tekne nehirde battı. Garin-Faji bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası yerel kurtarma ekiplerinin 19 kişiyi sağ olarak sudan çıkardığı bildirildi.

Faciada 6 kişinin hayatını kaybetti, 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Nijerya
Son Güncelleme:
‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor! FED’in ‘İşgücü Piyasası’ Raporundan Çarpıcı Sonuç: Sanat Tarihi IN Mühendislik OUT ‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor
Sahte Diş Hekiminin Yaptıkları Kan Dondurdu! Yapıştırıcı Kullandı, Hepsi Dişlerini Kaybetti Sahte Diş Hekiminin Yaptıkları Kan Dondurdu! Yapıştırıcı Kullandı, Hepsi Dişlerini Kaybetti
Gazze 'Ölüm Kapanı:' Son 24 Saatte 58 Can Kaybı Daha... Gazze 'Ölüm Kapanı:' 58 Can Kaybı Daha...
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme