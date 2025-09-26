Eski FBI Başkanı'na İki Ayrı İddianame: 'Ülkeye Karşı İşlediği Suçların Hesabını Verecek'

Eski FBI Direktörü James Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığı açıklandı. Trump, Comey’nin “ABD’ye zarar verdiğini” iddia ederek ağır suçlamalarda bulundu. Adalet Bakanı Bondi, “Kimse kanunların üstünde değildir.” diyerek süreci savundu.

Eski FBI Başkanı'na İki Ayrı İddianame: 'Ülkeye Karşı İşlediği Suçların Hesabını Verecek'
ABD Başkanı Donald Trump, 2016’daki başkanlık seçimlerinde Rusya’nın kendisine yardım ettiği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Comey’yi yeniden hedef alarak, onun “ABD’nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri” olduğunu söyledi. "Ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savunan Trump, “‘Büyük Jüri’ bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı.” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kimse kanunların üstünde değildir. Bugünkü iddianame, Adalet Bakanlığının ABD halkını yanıltarak yetkilerini kötüye kullananlardan hesap sormaya yönelik kararlılığını yansıtmaktadır.” açıklamasında bulundu.

Axios’un haberine göre, Comey’nin “Kongre’ye yalan beyanda bulunmak” ve “Kongre’nin Rusya soruşturmasını engellemek” ile suçlandığı aktarıldı. Trump’ın, 21 Eylül’de yaptığı paylaşımda Bondi’ye Comey’e karşı harekete geçme çağrısında bulunduğu biliniyordu.

NE OLMUŞTU?

2016 başkanlık seçimlerinde Rusya’nın Trump’ın lehine müdahale ettiği iddiaları üzerine 2017’de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmada Trump’ı suçlu çıkaracak bir delil bulunamamıştı. Sonrasında atanan özel savcı John Durham’ın yürüttüğü soruşturmada ise bazı kişilerin delilleri değiştirdiği ve Demokratların fonladığı Steele dosyasının Rusya soruşturmasına zemin oluşturduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

