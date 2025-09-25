Slovenya Netanyahu'yu 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

Slovenya, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu istenmeyen kişi ilan ettiğini açıkladı. Netanyahu'nun ülkeye girişi de yasaklandı.

Slovenya Netanyahu'yu 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
Slovenya, Gazze’deki katliamın mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiğini açıkladı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaş ve insanlığa karşı suç işlediğinin kamuoyunca bilindiğinin altını çizdi.

Slovenya'nın bugün yapılan hükümet oturumunda Netanyahu'nun ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyuran Grasic, İsrail Başbakanı'nın Slovenya'ya girişinin yasaklandığını kaydetti.

Grasic, açıklamasında, "Hükümet bu kararıyla İsrail'e, Slovenya'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik saygı beklediği yönünde açık bir mesaj gönderiyor” dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu Slovenya İsrail
