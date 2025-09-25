ABD Uçakları Rus Uçakları İçin Havalandı! Bölgede Gerilim Tırmandı

Rusya uçakları zaman zaman NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal etmeleriyle gündeme gelirken, bu kez Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına bağlı uçaklar Rus uçakları için havalandı.

ABD Uçakları Rus Uçakları İçin Havalandı! Bölgede Gerilim Tırmandı
ABD ve Rus savaş uçakları, havada karşı karşıya geldi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandığını duyurdu.

NORAD’ın açıklamasında “NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi” ifadelerine yer verildi.

Rus uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediği belirtilen açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Rusya ABD
