Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Oturumunda Tarihi Konuşma: 'Netanyahu Soykırım Uyguluyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin oturumunda konuştu. Tarihi oturumda uluslararası topluma çağrısını bir kez daha yenileyen Erdoğan, "Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırıları sürerken, Birleşmiş Milletler'de Filistin özel oturumu düzenleniyor. Tarihi oturumda konuşan Erdoğan, Uluslararası topluma flaş çağrılarda bulunarak, Netanyahu'nun önderliğinde İsrail'in sürdürdüğü 'soykırım'ın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'İn ablukası altındaki Gazze açlıktan kırılıyor.

"Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur" diyen Erdoğan, Netanuyahu'nun asıl amacına ilişkin şunları kaydetti:

"Derinleşen işgal ve ilhak politikaların hedef açıktır. Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır Artık ateşkesin ilanı Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması ve İsrail'in Gazze'de güçlerini çekmesi gerekiyor"

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere de değinen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır" dedi.

HOLOKOST HATIRLATMASI

Erdoğan'ın konuşmasının en çarpıcı bölümlerinden biri de Nazi zulmüne uğrayan Yahudi halkını yöneten Netanyahu'nun benzer eylemlere yönelmesine dikkat çekmesi oldu. Cumhurbaşkanı "Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde ise uluslararası topluma çağrısını yineleyerek şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır.

Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor."

