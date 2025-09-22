Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD’de bulunan Hakan Fidan, temaslarını sürdürüyor.

Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump Görüşmesi Öncesi ABD Basınına Yazdı! Flaş Gazze Çağrısı: 'Tutarlı Olun'Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump Görüşmesi Öncesi ABD Basınına Yazdı! Flaş Gazze Çağrısı: 'Tutarlı Olun'Güncel

Kaynak: İHA

