Trump'a Suikast Tehdidinde Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

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ABD’nin eski federal çalışanlarından Peter Stinson, eski Başkan Donald Trump’a yönelik suikast çağrılarında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Uzun yıllar Sahil Güvenlik Teşkilatı’nda görev yapan ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’nda (FEMA) eğitmenlik yapan Stinson hakkında FBI tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.

PAYLAŞIMLARI DOSYAYA GİRDİ

CBS News’un aktardığına göre, FBI’ın hazırladığı 19 sayfalık soruşturma belgesinde, Stinson’ın 2020 ile 2025 yılları arasında sosyal medya platformlarında yaptığı Trump karşıtı açıklamalar ayrıntılı şekilde yer aldı. Belgede, Stinson’ın Trump’a karşı silah, bıçak ve zehir kullanılmasını savunduğu, suikast için maddi destek toplamaya hazır olduğunu belirttiği bilgileri dikkat çekti.

FBI, Stinson’ın söz konusu paylaşımlarının yalnızca şiddet çağrısı değil, organize bir tehdit potansiyeli taşıdığını vurguladı. Özellikle 2024 Temmuz ayında Trump’a yönelik gerçekleşen suikast girişiminin ardından Stinson’ın saldırgana yönelik "silah yeteneklerini eleştirdiği" ve başka girişimlerin ima edildiği içerikler paylaştığı belirtildi.

FBI HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmeler üzerine harekete geçen federal yetkililer, Stinson’ın geçmiş yıllarda da benzer içeriklerde bulunduğunu ve Trump’a yönelik sistemli tehditler yönelttiğini tespit etti. Soruşturma sonunda Stinson, ciddi güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

TRUMP SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞTI

Öte yandan Donald Trump, 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya’daki bir miting sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmış, saldırgan ise ABD Gizli Servisi tarafından etkisiz hale getirilmişti. FBI, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca 15 Eylül 2024’te Florida’da Trump’ın konakladığı alanın yakınlarında silah sesleri duyulmuş, olayın ardından bir AK-47 silahı ele geçirilmiş ve Ryan Wesley Routh adlı şüpheli gözaltına alınmıştı. Routh, silahlı suçlamalarla yargılanırken Trump’a yönelik tehditlerin devam etmesi, güvenlik birimlerinin alarma geçmesine neden olmuştu.

Kaynak: AA