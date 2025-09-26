İspanya'dan İnsanlık Dersi: Sumud Filosu'na Destek Gemisi Yola Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü katliamlar ve açlık ablukası devam ederken, bölgede engellenen yardımların ulaşabilmesi ve insani yardım koridorunun açılması için Küresel Sumud Filosu Akdeniz'de yola çıktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in New York'ta yaptığı açıklama sonrası, İsrail'in filoya olası saldırısına karşı insani destek için görevlendirilen İspanyol askeri gemi "Furor" da ülkenin güneydoğusundaki Cartagena limanından gece yarısı hareket etti.

Gün boyunca sefere hazırlanan, sağlık malzemesinin de yüklendiği gemide, bir helikopter ve bir aracın da olduğu, televizyonda yapılan canlı yayınlarda görüldü. İspanya resmi haber ajansı EFE, 52 askeri mürettebat ve 8 sağlık personelinin bulunduğu geminin konvansiyonel deniz gözetleme operasyonlarının yanı sıra insani yardım, barışı koruma, uyuşturucuyla mücadele ve yasa dışı göç kontrol misyonlarına katılma kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

İspanya ulusal basınında, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verdiği haberlerde, askeri geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" ifade edildi.

Küresel Sumud Filosu

SANCHEZ'İN AÇIKLAMASI

İspanya Başbakanı Sanchez, dün New York'taki İspanya'nın BM Daimi Temsilciliğinde basına yaptığı açıklamada, "İspanyol Hükümeti, uluslararası hukuka uyulmasını ve vatandaşlarımızın Akdeniz'de güvenli bir şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor. Bu nedenle, filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek, gerekirse, gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi yarın Cartagena'dan yola çıkacak" demişti.

Mevcut durumda Gazze'ye yaklaşık 990 kilometre uzaklıkta olan, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Küresel Sumud Filosu'ndaki 51 teknede doktor, avukat, sanatçı, siyasetçi, aktivist gibi toplumun her kesiminden sivil katılımcılar bulunuyor.

Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ambargosunu kırmak hedefiyle yolda olan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek için İtalya'dan iki İspanya'dan bir askeri gemi Akdeniz'e açıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar-Tar ise İspanya ve İtalya'nın gönderdiği askeri gemilerle ilgili yaptığı açıklamada "Etrafta gemilerin olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Onların müdahil olması planlanmıyor" diyerek, filonun Gazze'ye girişine izin vermeyeceklerini iddia etti.

İTALYA'DAN 'FIRKATEYN' SAVUNMASI

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, dün sabah saatlerinde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmaya ilişkin, Savunma Bakanlığı üzerinden yeni açıklama yaptı. O sözlerine açıklık getiren Crosetto, "Parlamentoda, çıkışta da açıkça söylediğim gibi, bölgede aynı anda 2 gemi bulunmayacak. Alpino fırkateyni, Fasan fırkateyninin yerini alacak ve Fasan kendi asıl görevine geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Crosetto, "Tekrarlamak gerekirse yine Parlamentoda da açıkça ifade ettiğim gibi İtalyan donanma gemileri, refakat görevi yapmayacak ve filo, İsrail ablukasını zorlamaya karar vermesi halinde uluslararası sulardan çıkmayacak. Aksine, hedeflerden biri tam da bu ihtimali engellemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır. Nitekim amaçlarımızdan biri böyle bir olasılığı önlemek ve olası olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır" yorumunu yaptı.

Bakan Crosetto, Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının yakın koordinasyon içinde bulunduğunu belirterek, "İnsani yardımların ulaşmasını sağlamak için somut bir çözüm sunulmuş durumda ve bölgede, yardım ve kurtarma sağlamaya hazır bir askeri geminin bulunması garanti altına alındı. Ancak, filonun ablukayı zorlamaya kalkışmaması hayati önem taşımaktadır. İnsan hayatını, müdahale edilemeyecek sularda kurtarma imkanı olmayan bir riske atmak anlamsız olur ve gereksiz tehlikeler yaratır." değerlendirmesinde bulundu.

Crosetto, konuya ilişkin Roma'daki İsrail Büyükelçiliği ve İsrail Genelkurmay Başkanlığının önceden bilgilendirildiğini de kaydetti.

Bu arada, Bakan Crosetto'nun sabah saatlerindeki ifadeleri, İtalyan basınında da "İtalya'nın İHA saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi göndereceği" şeklinde haber olmuştu.

Kaynak: AA