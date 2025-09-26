Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya 'İsrail' Çağrısı

Filistin Futbol Federasyonu, futbolun çatı kuruluşu FIFA'ya mektup göndererek İsrail'in futboldan derhal men edilmesi çağrısı yaptı. Mektupta İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve açlık ablukası devam ederken, Filistin Futbol Federasyonu, futbolun çatı kuruluşu FIFA'ya bir mektup gönderdi. Federasyon Başkanı Jibril Rajoub'un imzasını taşıyan ve "FIFA'ya somut eylem çağrısı: ırkçılık, apartheid, kışkırtma ve suç ortaklığına sıfır tolerans" başlıklı 7 sayfalık mektupta, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından derhal çıkarılması talep edildi.

BM Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini rapor ettiğinin hatırlatıldığı mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana 416 futbolcu ve futbol yetkilisinin öldürüldüğü, bunların dörtte birinin çocuk olduğu belirtildi.

FUTBOLUN YENİDEN İNŞASINA DESTEK TALEBİ

Gazze'deki spor altyapısının sistematik olarak ortadan kaldırıldığı aktarılan mektupta, İsrailli futbolcuların ve kulüplerin, Gazze'yi bombalayan hava kuvvetlerine destek verdiği, sosyal medyada soykırımı teşvik eden paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

FIFA'ya İsrail Futbol Federasyonu ve oyuncularına yönelik bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Başkan Rajoub, Gazze ve Batı Şeria'daki futbol altyapısının yeniden inşası için destek istedi.

HT Spor'un paylaştığı mektupta, FIFA'nın harekete geçmemesi halinde yalnızca kendi kurallarını değil, uluslararası hukuku ve futbolun evrensel değerlerini de ihlal etmiş olacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

