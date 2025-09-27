Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze’de Faaliyetlerini Durdurdu!

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail’in Gazze kentindeki yoğun saldırıları nedeniyle kliniklerini kapattığını açıkladı. Örgüt, yeni doğan bebeklerden ağır yaralılara kadar binlerce kişinin hayati risk altında olduğuna dikkat çekti.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze’de Faaliyetlerini Durdurdu!
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik artan saldırıları yüzünden çalışmalarını askıya almak zorunda kaldığını duyurdu. Cenevre merkezli örgüt, yazılı açıklamasında güvenlik durumunun personel için kabul edilemez bir seviyeye ulaştığını belirtti. MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Jacob Granger, “Kliniklerimiz İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı için faaliyetlerimizi durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Gazze’de en savunmasız kişiler hareket edemiyor. Yeni doğan bebekler, ağır yaralılar ve kritik hastalar büyük tehlike altında” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline onay vermiş, ordu 11 Ağustos’ta büyük bir saldırı başlatmıştı. Kentteki çok katlı binalar hava saldırılarıyla yıkılırken, yaklaşık 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiği açıklanmıştı. MSF’nin çekilmesiyle birlikte Gazze’de sivillerin tıbbi yardıma erişimi daha da zorlaştı. Örgüt, uluslararası topluma “insani yardım koridoru” çağrısını yineledi.

