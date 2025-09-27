Trump Savaş İçin Kolları Sıvadı! ABD-Venezuela Arasında Yeni Kriz, İkinci Planı Sızdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kıyılarına 3 savaş gemisi göndermiş, Trump’ın bu adımı sonrasında “ABD'nin Venezuela'yı işgal etmeye hazırlandığı" yönündeki iddialar gündem olmuştu.

Trump, Venezuela kıyılarına 3 savaş gemisi gönderdi

Bazı kaynaklar gemilerin uyuşturucu kaçakçılığına engel olmak için gönderildiğini iddia ederken, Pentagon'un bölgeye 4 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD'nin askeri adımlarına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ülke genelinde 4,5 milyon kişilik milis gücünün seferber edileceğini açıklamıştı.

ABD İHA SALDIRISI MI PLANLIYOR?

NBC News’e konuşan kaynaklar Washington yönetiminin, Venezuela içindeki uyuşturucu ağlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını değerlendirdiğini iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

'HAFTALAR İÇİNDE OLABİLİR'

ABD basınında yer alan haberlere göre, plan hayata geçirilirse operasyonun “haftalar içinde” başlayabileceği belirtildi.

Plana ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz nihai onayı vermediğini ancak seçeneğin aktif olarak masada olduğu bildirildi.

Hazırlanan plan çerçevesinde hedeflerin arasında kartel üyeleri, örgüt yönetimi ve uyuşturucu üretim tesislerinin olduğu da ifade edildi.

Venezuelalı analist Aníbal Sánchez Ismayel ise bir İHA saldırısının diplomatik gerilimden iç siyasette muhaliflere yönelik baskının artmasına kadar çeşitli sonuçlar doğurabileceğini, ayrıca böyle bir müdahalenin halk arasında Maduro etrafında konsolidasyona yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi