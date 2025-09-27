İşkence, İhmal, Ölüm... Bakanlık Harekete Geçti: O Bakımevi Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde yaşanan skandal olaylar, yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Otizmli çocuklar ve engelli yetişkinlerin kaldığı merkezde, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun ailesi, 22 Kasım 2024’te vücutlarında darp, yanık ve ısırık izleri gördüklerini belirterek emniyete başvurdu. Ayrıca merkezde kalan bir başka engelli bireyin şüpheli şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üç aylık kamera kayıtları incelendi. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda, 62 engelli bireyin kaldığı merkezde 100’den fazla ihmal ve istismar vakasının yaşandığı tespit edildi.

BAKIMEVİ KAPATILDI

Bakanlık konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak merkezin kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, ihmali bulunan çalışanların işine son verildiği, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve dava sürecine müdahil olunacağı belirtildi. Merkezde kalan engelli bireylerin farklı bakım merkezlerine yerleştirilme sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA