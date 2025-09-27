Zonguldak'ta Katliam Gibi Kaza! Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Ölü

Zonguldak-Alaplı karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki genç yaşamını yitirdi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil üst geçidin ayağına çarparak ortadan ikiye ayrıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçta sıkışan sürücü ve yolcunun cansız bedenlerini güçlükle çıkardı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Katliam Gibi Kaza! Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Ölü - Resim : 1
Feci kazada 2 kişi can verdi

Kdz. Ereğli yönünden Akçakoca istikametine giden 46 BA 791 plakalı otomobil, sürücüsü Efe Kaan Güney’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye ayrılan araçta sürücü Güney ile yolcu Furkan Sönmez sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta Katliam Gibi Kaza! Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Ölü - Resim : 2
Zonguldak'ta üst geçidin ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, uzun uğraşlar sonunda araçtan çıkarılan iki gencin cansız bedenlerini sağlık ekiplerine teslim etti. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Zonguldak
